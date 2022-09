Reggina, mercato chiuso: la rosa completa e tutte le operazioni in entrata e uscita

1 Settembre 2022 20:19

L’organico completo e tutte le operazioni in entrata e in uscita della Reggina dopo la chiusura del calciomercato

Gong. Alle ore 20 di oggi, giovedì 1 settembre, si è chiusa la sessione estiva del calciomercato edizione 2022. Quel che è fatto è fatto. Ha fatto, la Reggina, come dimostrano i mesi intensi di luglio e agosto. Nell’ultimo giorno, quello odierno, rosa puntellata con i colpi Hernani e Bouah, mentre sono stati ceduti tutti i calciatori fuori dai piani – chi in prestito e chi a titolo definitivo – con la sorpresa over Lollo e con la rescissione di Karim Laribi. Di seguito l’organico completo e sotto tutte le operazioni in entrata e in uscita.

Rosa Reggina 2022/23: l’elenco completo

PORTIERI

Colombi Simone (2025)

Ravaglia Federico (prestito)

Aglietti Tommaso (pluriennale non specificato)

DIFENSORI

Cionek Thiago (2023)

Camporese Michele (2025)

Dutu Eduard (prestito)

Gagliolo Riccardo (2024)

Loiacono Giuseppe (2024)

CENTROCAMPISTI



Agostinelli Vittorio (prestito)

Crisetig Lorenzo (2024)

Lombardi Alessandro (2025)

Obi Joel (2025)

Fabbian Giovanni (prestito)

Majer Zan (2024)

Hernani (prestito)

ESTERNI

Giraudo Federico (2025)

Liotti Daniele (2024)

Pierozzi Niccolò (prestito)

Di Chiara Gianluca (2025)

Bouah Devid Eugene (pluriennale non specificato)

ALI E TREQUARTISTI

Rivas Rigoberto (2025)

Ricci Federico (2024)

Canotto Luigi (prestito con obbligo di riscatto, 2024)

Cicerelli Emanuele (prestito con obbligo di riscatto)

ATTACCANTI

Galabinov Andrey (2024)

Menez Jeremy (2023)

Gori Gabriele (prestito, 2023)

Santander Federico (2024)

TOTALE CALCIATORI: 28, di cui 9 Under e 19 Over (limite di 18)

LEGENDA

In VERDE i giocatori Under

MOVIMENTI IN ENTRATA

Ravaglia (Bologna, prestito)

Colombi (Parma, titolo definitivo)

Camporese (Pordenone, titolo definitivo)

Dutu (Fiorentina, prestito)

Gagliolo (Salernitana, titolo definitivo)

Pierozzi (Fiorentina, prestito)

Di Chiara (Perugia, titolo definitivo)

Bouah (Roma, titolo definitivo)

Agostinelli (Fiorentina, prestito)

Lombardi Alessandro (Imolese, titolo definitivo)

Hernani (Parma, prestito)

Obi (titolo definitivo)

Fabbian (Inter, prestito)

Majer (Lecce, titolo definitivo)

Canotto (Chievo, prestito con riscatto)

Cicerelli (Lazio, prestito con riscatto)

Gori (Fiorentina, prestito)

Santander (Bologna, titolo definitivo)

MOVIMENTI IN USCITA