Di Maria alza il gomito, la Juventus sprofonda: il Monza trova il primo successo in Serie A | CLASSIFICA

18 Settembre 2022 17:11

Il Monza trova la prima storica vittoria in Serie A: i brianzoli superano la Juventus per 1-0. Di Maria espulso per una gomitata, continua la crisi dei bianconeri

Il 60% di possesso palla e 17 tiri complessivi. Chi non avesse visto Monza-Juventus attribuirebbe le due statistiche, senza pensarci, ai bianconeri. Eppure entrambe le voci appartengono ai brianzoli. Dopo il ko dell’Inter a Udine la 7ª Giornata di Serie A prosegue con un altro risultato sorprendente. Il Monza raccoglie i primi tre punti della stagione trovando il primo successo in Serie A proprio contro la Juventus. Un esordio da ricordare per Raffaele Palladino, ex bianconero, subentrato in corsa in settimana dopo l’esonero di Stroppa. Di Gytkjaer, l’eroe della promozione della passata stagione, la rete che decide l’incontro.

Continua la crisi dei bianconeri. Reduci dalla pesante sconfitta di Champions League contro il Benfica, dai calciatori della Juventus ci si attendeva una reazione, se non dal punto di vista del gioco, quantomeno di carattere e orgoglio. Niente da fare, elettrocardiogramma piatto. Con Allegri rabbuiato ad osservare dalla tribuna, in campo è un disastro: Di Maria si fa espellere nel primo tempo per fallo di reazione (gomitata) su Izzo, la Juventus accusa il colpo ed esce dalla partita.

Il Monza, già ampiamente in controllo della gara, spinge maggiormente nella ripresa sfiorando la rete a più riprese, prima di infilare con Gytkjaer la rete che vale l’1-0. Il credito di Allegri sembra essere esaurito definitivamente, seguiranno ore di riflessione in seno alla dirigenza bianconera.

Risultati 7ª Giornata di Serie A

Venerdì 18 settembre

Ore 20:45

Salernitana-Lecce 1-2 (43’ Cessay, 55’ Gonzalez, 83’ Strefezza)

Sabato 17 settembre

Ore 15:00

Bologna-Empoli 0-1 (75′ Bandinelli)

Ore 18:00

Spezia-Sampdoria 2-1 (11′ Sabiri, 12′ aut. Murillo, 72′ Nzola)

Ore 20:45

Torino-Sassuolo 0-1 (90’+3 Alvarez)

Domenica 18 settembre

Ore 12:30

Udinese-Inter 3-1 (5’ Barella, 22’ aut. Skriniar, 84’ Bijol, 93’ Aslan)

Ore 15:00

Cremonese-Lazio 0-4 (7’, 21’ rig. Immobile, 45’+1 Milinkovic-Savic, 79’ Pedro)

Fiorentina-Verona 2-0 (13’ rig. Ikonè, 90’ Gonzalez)

Monza-Juventus 1-0 (74’ Gytkjaer)

Ore 18:00

Roma-Atalanta

Ore 20:45

Milan-Napoli

Classifica Serie A