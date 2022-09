Italia fuori da EuroBasket 2022: azzurri ko all’overtime contro la Francia, i liberi tradiscono Fontecchio

14 Settembre 2022 19:37

Italia eliminata dall’Europeo di Basket: gli azzurri escono a testa alta spaventando la Francia di Gobert. Fontecchio sbaglia due liberi decisivi nel finale e l’ultimo tiro dei regolamentari

Dopo l’impresa contro la Serbia, l’Italia è andata vicinissima a un altro ‘upset’ di lusso contro la Francia. L’eliminazione da EuroBasket 2022, arrivata nei quarti di finale del torneo, lascia l’amaro in bocca nonostante gli azzurri si siano trovati (nuovamente) ad affrontare una squadra superiore sulla carta. Un primo tempo essenzialmente di marca transalpina che trovano l’area intasata ma rispondono con un irreale 56% da 3. Azzurri che restano comunque in partita, chiudendo a 7 punti di distanza. Come contro la Serbia, è la seconda frazione di gioco a fare la differenza.

Nel secondo tempo l’Italia sale di intensità, le percentuali dei francesi si sporcano e inizia la rimonta: l’ex Pallacanestro Viola Marco Spissu suona la carica con alcune giocate decisive, la difesa chiude le maglie, davanti Fontecchio, Melli e Polonara ribaltano il gap da -7 a +6. Nel quarto periodo la tensione si taglia a fette. La Francia traballa, ma trova nelle mani di Heurtel (20 punti) punti preziosissimi. L’Italia ha comunque la chance per chiudere i conti con Fontecchio (21 punti) ai liberi a pochi secondi dalla fine, ma il neo acquisto dei Jazz fa 0/2. Lo stesso Fontecchio nell’ultima azione dei regolamentari non riceve la sponda precisa dal tabellone e vedere uscire il pallone della vittoria.

All’overtime cambia l’inerzia della gara. Fournier va fuori per falli, ma poco dopo lo segue anche Melli per una furbata di Gobert che fa il solito lavorone sotto canestro e chiude la gara con 19 punti e 14 rimbalzi. Heurtel non sbaglia nulla, l’Italia sporca le proprie percentuali e dopo i 5 minuti di extra time il punteggio segna 93-85. Francia in semifinale, Italia fuori a testa altissima.