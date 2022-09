Juventus, 1 tiro in porta e tanta fatica: Perin ferma Jovic dal dischetto ed evita la figuraccia contro la Fiorentina | CLASSIFICA

3 Settembre 2022 17:08

Fiorentina-Juventus termina 1-1: i bianconeri tirano appena una volta nello specchio della porta, Perin para il rigore di Jovic ed evita il ko

Diverse assenze pesanti, tante gare ravvicinate, l’impegno di Champions League contro il PSG (non una squadra qualsiasi) che incombe. Tante le attenuanti di questa Juventus, ma a furia di cercare alibi si rischia di mascherare sotto il tappeto limiti importanti che, in questo inizio di stagione, i bianconeri non sono riusciti proprio a nascondere. La qualità del gioco non è mai stata una caratteristica, nè una priorità, di Massimiliano Allegri, ma tirare appena una volta nello specchio della porta è una statistica che deve far riflettere anche chi rifiuta “guardiolismi” e estetica nella propria filosofia di gioco.

La Juventus fa fatica a costruire, trova un gol importante con Milik, sostituto di Vlahovic tenuto in panchina in vista del PSG, che devia in rete un cross di Kostic, ma combina poco altro. La Fiorentina corre, pressa fa male nelle ripartenze. Su un calcio d’angolo juventino nasce il gol viola: contropiede mortifero, Sottil serve Kouamè per la rete dell’1-1. Poco dopo una mano di Paredes in area regala un calcio di rigore ai toscani: Perin si supera su Jovic e blinda l’1-1. Punteggio che sta un po’ stretto alla Fiorentina che, nonostante il forcing importante, non è riuscita a trovare il gol vittoria. Juventus ancora in ritardo sotto diversi punti di vista e forse anche distratta dall’impegno di metà settimana.

Risultati 5ª Giornata Serie A

Sabato 3 settembre

Ore 15:00

Fiorentina-Juventus 1-1 (9’Milik, 29’ Kouame)

Ore 18:00

Milan-Inter

Ore 20:45

Lazio-Napoli

Domenica 4 settembre

Ore 12:30

Cremonese-Sassuolo

Ore 15:00

Spezia-Bologna

Ore 18:00

Verona-Sampdoria

Ore 20:45

Udinese-Roma

Lunedì 5 settembre

Ore 18:30

Monza-Atalanta

Salernitana-Empoli

Ore 20:45

Torino-Lecce

Classifica Serie A