Serie D, risultati 2ª giornata: Vibonese in vetta, stop in casa per Cittanovese e Sant’Agata. La classifica

28 Settembre 2022 17:14

Tutti i risultati della 2ª giornata del girone I di Serie D e la classifica aggiornata

Giornata di turno infrasettimanale per la Serie D. In campo anche il girone I, con le gare delle 14 appena concluse. Da segnalare la vittoria della Vibonese, che batte il Licata e va a 6 punti insieme al Real Aversa, corsaro a Sant’Agata di Militello. Sconfitta interna anche per la Cittanovese contro la Sancataldese, mentre l’Acireale perde a Canicattì. Attesa per Catania-San Luca di stasera, dove Ciccio Cozza ritrova dopo oltre 10 anni un Massimino che saluta per la prima volta la nuova società del Presidente Pelligra. Di seguito i risultati di giornata e la classifica.

RISULTATI 2ª GIORNATA SERIE D GIRONE I

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE

ore 15:00

Canicattì-Acireale 2-0

Cittanovese-Sancataldese 0-1

Mariglianese-Ragusa 0-2

Paternò-Santa Maria Cilento 2-1

Sant’Agata-Real Aversa 1-2

Vibonese-Licata 2-1

ore 16:00

Castrovillari-Lamezia Terme

Catania-San Luca

RINVIATA

Locri-Trapani

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I