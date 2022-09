Serie C: il Crotone vince ancora ed è solo in vetta, pari Catanzaro al 95′, Messina fanalino di coda. Risultati e classifica

18 Settembre 2022 19:44

Tutti i risultati della 4ª giornata del girone C di Serie C e la nuova classifica

Quarta giornata nel girone C di Serie C. Crotone e Catanzaro a braccetto in vetta per tre giornate, ma ora i pitagorici staccano tutti e vanno a 12 punti, a punteggio pieno. E’ bastata una rete del solito Chiricò per battere di misura il Monterosi e allontanare di due punti i giallorossi di Vivarini, che acciuffano il pari a Cerignola solo al 95′. A 10 punti anche la sorprendente Turris, mentre la Juve Stabia regola il Monopoli. Messina fanalino di coda, da solo a un punto, dopo la sconfitta ad Avellino. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

RISULTATI 4ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

DOMENICA 18 SETTEMBRE

ore 17:30

Audace Cerignola-Catanzaro 2-2

Avellino-Acr Messina 2-1

Crotone-Monterosi 1-0

Juve Stabia-Monopoli 2-0

Latina-Giugliano 2-2

Picerno-Turris 0-1

Potenza-Foggia 1-1

Taranto-Fidelis Andria 2-1

Virtus Francavilla-Gelbison 1-0

Viterbese-Pescara 0-1

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C