Serie C, la Calabria vola: Crotone e Catanzaro stravincono e vanno in vetta. La classifica

11 Settembre 2022 19:40

Tutti i risultati e la classifica aggiornata dopo le gare della 2ª giornata del girone C di Serie C

La Calabria vola in vetta al girone C di Serie C. Dopo gli esordi ok e ricchi di gol, Catanzaro e Crotone replicano stracciando Taranto e Monopoli e volando in testa a punteggio in pieno insieme a un’altra delle protagoniste che al momento non sta deludendo le attese: il Pescara. I ragazzi di Vivarini archiviano la pratica Taranto a domicilio in un solo tempo: dopo 45 minuti, 0-3, con Sounas e doppio Biasci. Anche una doppietta e sempre prima dell’intervallo per i pitagorici: è Golemic il protagonista del 2-0 al Monopoli allo Scida. Il Messina, dopo la seconda sconfitta di fila, questa volta in casa della Virtus Francavilla per 1-0, rimane a quota 0 punti. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

RISULTATI SERIE C GIRONE C

DOMENICA 11 SETTEMBRE

ore 14:30

Potenza-Monterosi 2-2

ore 17:30

Audace Cerignola-Giugliano 1-0

Avellino-Gelbison 0-0

Crotone-Monopoli 2-0

Juve Stabia-Turris 0-2

Latina-Pescara 1-2

Taranto-Catanzaro 0-3

Virtus Francavilla-Acr Messina 1-0

Viterbese-Fidelis Andria 2-2

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE

ore 20:30

Picerno-Foggia

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C