Serie B, risultati e classifica: Reggina sempre in vetta, il Cosenza perde in casa

10 Settembre 2022 16:28

Sono terminate le gare delle 14 del sabato della 5ª giornata di Serie B: tutti i risultati e la classifica aggiornata

La Reggina vince ancora e vola in vetta (ma non è da sola, perché anche il Brescia conquista i tre punti a Modena e rimane affiancato a 12) mentre il Cosenza perde in casa di misura contro il Bari. Questi i risultati delle due calabresi. Da segnalare il colpaccio del Cagliari a Benevento, quello della Ternana a Parma e quella del Sudtirol a Como. Una 5ª giornata nel segno del 2, a dimostrazione dell’imprevedibilità di questa Serie B. In pratica, nessun pari e un solo successo casalingo, quello del Cittadella contro il Frosinone. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI 5ª GIORNATA

VENERDI’ 9 SETTEMBRE

ore 20.30

Palermo-Genoa 1-0

SABATO 10 SETTEMBRE

ore 14.00

Benevento-Cagliari 0-2

Cittadella-Frosinone 1-0

Como-Südtirol 0-2

Cosenza-Bari 0-1

Modena-Brescia 1-3

Parma-Ternana 2-3

Pisa-Reggina 0-1

ore 16.15

Perugia-Ascoli

DOMENICA 11 SETTEMBRE

ore 16.15

Spal-Venezia

CLASSIFICA SERIE B