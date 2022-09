Risultati 6ª Giornata Serie A: Milan, Napoli e Inter 3 punti… ma che fatica! | CLASSIFICA

10 Settembre 2022 22:57

Il Milan, in 10 uomini, batte 1-2 la Sampdoria al termine di una partita complicata: Napoli e Inter superano Spezia e Torino solo all’89’

Tre big in campo, tre vittorie di misura, tre punti pesanti e tanta fatica. La 6ª giornata di Serie A si apre con Napoli e Inter, impegnate alle 15:00 e alle 18:00 rispettivamente contro Spezia e Torino. Entrambe reduci dal turno infrasettimanale di Champions League ma con umori differenti: i partenopei hanno liquidato il Liverpool, i nerazzurri sono stati sconfitti nettamente dal Bayern Monaco. La stanchezza degli impegni ravvicinati si è fatta sentire da ambo le parti. Orfani di Osimhen, gli azzurri si sono dovuti affidare a Giacomo Raspadori che ha piazzato la zampata vincente a un minuto dalla fine, dopo essere entrato a partita in corso.

Per i nerazzurri, alla ricerca di punti e fiducia, decisivo Handanovic nel mantenere lo 0-0 e Brozovic nel segnare una rete che, all’89’, è valsa 3 punti pesantissimi. Discorso diverso per il Milan. I rossoneri, impegnati in trasferta sul campo della Sampdoria, sbloccano subito la gara con Messias e sfiorano più volte il raddoppio con tanto di rete annullata a De Ketelaere per fuorigioco di Giroud. Nella ripresa la gara si complica: Leao rimedia il secondo giallo in gioco pericoloso e viene espulso, il Milan accusa il colpo e subisce il gol del pari firmato da Djuricic.

La Sampdoria spinge, forte della superiorità numerica, ma un’ingenuità di Villar su corner regala un penalty provvidenziale ai Campioni d’Italia: Giroud dal dischetto non sbaglia e regala una vittoria importante che permette al Milan di rispondere al successo del Napoli e raggiungerlo in vetta alla classifica

Risultati 6ª Giornata di Serie A

Sabato 10 settembre

Ore 15:00

Napoli-Spezia 1-0 (89’ Raspadori)

Ore 18:00

Inter-Torino 1-0 (89’ Brozovic)

Ore 20:45

Sampdoria-Milan 1-2 (6’ Messias, 57’ Djuricic, 67’ Giroud)

Domenica 11 settembre

Ore 12:30

Atalanta-Cremonese

Ore 15:00

Bologna-Fiorentina

Lecce-Monza

Sassuolo-Udinese

Ore 18:00

Lazio-Verona

Ore 20:45

Juventus-Salernitana

Lunedì 12 settembre

Ore 20:45

Empoli-Roma

Classifica Serie A