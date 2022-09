Risultati 5ª Giornata Serie A, Atalanta in testa: ok Milan e Napoli, Udinese meglio della Juve | CLASSIFICA

5 Settembre 2022 21:11

L’Atalanta vince in casa del Monza e vola, da sola, in testa alla Serie A: Milan e Napoli restano a -2, sorprende l’Udinese, si fermano Roma, Juventus e Inter

Sorpresa in vetta alla Serie A, l’Atalanta va di corsa e si prende il primo posto. I nerazzurri raccolgono altri 3 punti contro il Monza, 13 totali in 5 gare, blindando la prima posizione solitaria in vetta al campionato. Nonostante l’assenza di Zapata e il ko della vigilia di Muriel, Gasperini non si perde d’animo e lancia nella mischia il giovane Rasmus Hojlund, 19 anni, già ribattezzato il piccolo Haaland. Per il giovane danese secondo gol in due gare, tanta personalità e un esordio da titolare, così come quello a partita in corso contro il Torino, che migliore non poteva essere. Bergamaschi che liquidano la pratica 0-2 con il gol di Lookman che mette in ghiaccio la gara.

Dietro i bergamaschi Milan e Napoli inseguono a braccetto: i rossoneri superano 3-2 l’Inter nel derby grazie a uno strepitoso Leao autore di due gol e dell’assist per Giroud; i partenopei rispondono godendosi il gioiellino Kvaratskhelia ancora in gol nell’1-2 sulla Lazio. Quarto posto per una straordinaria Udinese che batte 4-0 la Roma e la supera salendo al quarto posto in classifica. Solo 6ª la Juventus, fermata sull’1-1 dalla Fiorentina, stessi punti (9) dell’Inter, fuori dall’Europa dopo il ko nel derby.

Risultati 5ª Giornata Serie A

Sabato 3 settembre

Ore 15:00

Fiorentina-Juventus 1-1 (9’Milik, 29’ Kouame)

Ore 18:00

Milan-Inter 3-2 (21’ Brozovic, 28’, 60’ Leao, 54’ Giroud, 67’ Dzeko)

Ore 20:45

Lazio-Napoli 1-2 (4′ Zaccagni, 38′ Kim, 61′ Kvaratskhelia)

Domenica 4 settembre

Ore 12:30

Cremonese-Sassuolo 0-0

Ore 15:00

Spezia-Bologna 2-2 (7′, 64′ Arnautovic, 45’+2 Bastoni S., 54′ aut. Schouten)

Ore 18:00

Verona-Sampdoria 2-1 (40′ Caputo, 44′ aut. Audero, 45’+3 Doig)

Ore 20:45

Udinese-Roma 4-0 (5′ Udogie, 56′ Samardzic, 75′ Pereyra, 82′ Lovric)

Lunedì 5 settembre

Ore 18:30

Monza-Atalanta 0-2 ()

Salernitana-Empoli 2-2 ()

Ore 20:45

Torino-Lecce

Classifica Serie A