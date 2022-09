Serie C, ancora dominio totale calabrese: cinquina Catanzaro, il Crotone sbanca Pescara | CLASSIFICA

14 Settembre 2022 23:21

Tutti i risultati della 3ª giornata del girone C di Serie C e la nuova classifica al termine delle sfide

Insomma, fate un po’ quello che volete. Tre giornate e già sembra molto chiaro come la Calabria possa colonizzare il girone C di Serie C. Al termine del turno infrasettimanale, spiccano ancora Catanzaro e Crotone: i primi con un secco 5-0 al Latina che sa di superiorità non netta, ma di più (brillano ancora gli ex Reggina Situm e Sounas, entrambi in gol); i secondi con il colpaccio a Pescara firmato Chiricò. Entrambe rimangono a punteggio pieno, a 9 punti, confermando un’idea che già tutti si sono un po’ fatti alla vigilia, anche se dopo 270 minuti è ancora troppo presto: Catanzaro e Crotone sono sempre più le vere protagoniste di questo torneo. Tra gli altri risultati, spicca il colpaccio del Cerignola ad Andria e quello del Monopoli contro l’Avellino. Primo punto per il Messina dopo il pari interno amaro contro la Viterbese. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

RISULTATI 3ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE

ore 18

Monterosi-Juve Stabia 0-1

ore 20.30

Monopoli-Avellino 2-1

ore 21

Catanzaro-Latina 5-0

Fidelis Andria-Audace Cerignola 1-2

Gelbison-Potenza 1-1

Acr Messina-Viterbese 1-1

Pescara-Crotone 0-1

Turris-Taranto 2-1

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE

ore 21

Foggia-Virtus Francavilla

Giugliano-Picerno

CLASSIFICA SERIE C