Risultati 2ª Giornata Champions League: disastro Juventus, vincono Inter, Milan e Napoli | CLASSIFICHE

14 Settembre 2022 23:08

La Juventus perde con il Benfica, successi per Inter, Milan e Napoli nel secondo turno dei gironi di Champions League

Tre vittorie e una sconfitta per le italiane impegnate nella seconda giornata dei gironi di Champions League. Partiamo proprio dalla nota dolente, la Juventus. I bianconeri avevano l’impegno più difficile sulla carta, contro il Benfica, una squadra non di certo di primo livello, ma capace di giocare con grinta e qualità. Il momento della Juventus non è dei migliori, vittorie e punti servono come l’ossigeno, ma partita dopo partita si apre una nuova crepa fra le già delicate certezze bianconere. La rete iniziale di Milik illude, il pareggio di Joao Mario su rigore, appena prima della fine del primo tempo, è una mazzata.

Nella ripresa la Juventus quasi non scende in campo: il Benfica raddoppia con Neres e sfiora il gol in diverse altre occasioni in cui Perin e Bonucci si superano per non rendere ancor più grave il passivo. Un 1-2 che complica il girone dei bianconeri: niente più passi falsi, anzi, servono 3 punti contro PSG e/o Benfica per sperare ancora.

Più semplici, almeno sulla carta, gli impegni delle altre italiane. L’Inter ha superato 0-2 il Viktoria Plzen grazie a Dzeko e Dumfries. Il Milan ha liquidato la Dinamo Zagabria 3-1 con le reti di Giroud, Saelemaekers e Pobega, il Napoli si è portato a casa uno 0-3 dalla trasferta sul campo dei Rangers firmato Politano, Raspadori e Ndombele.

Girone A

Napoli 6 Liverpool 3 Ajax 3 Rangers 0

Girone C

Bayern Monaco 6 Barcellona 3 Inter 3 Plzen 0

Girone E

Milan 4 Dinamo Zagabria 3 Salisburgo 2 Chelsea 1

Girone H