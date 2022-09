Rientra in Italia giornalista ferito in Ucraina

17 Settembre 2022 16:26

Mattia Sorbi, ferito nelle vicinanze di Kherson il 31 agosto, è in rientro in aereo a Milano con assistenza medica

Il giornalista free lance italiano Mattia Sorbi, ferito nelle vicinanze di Kherson il 31 agosto, è in rientro in aereo a Milano con assistenza medica, in un’operazione curata dall’Unità di Crisi della Farnesina in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Croce Rossa Russa.

La Farnesina ringrazia “sentitamente la Croce Rossa Italiana e la Croce Rossa Russa per la collaborazione offerta nell’evacuazione umanitaria, assicurando cure ed osservazione medica durante l’intero percorso e curando i rapporti con tutte le Autorità coinvolte”.