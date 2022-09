Il retroscena sulla morte della Regina Elisabetta: fatali i traumi di una caduta

10 Settembre 2022 14:24

Fonti vicine alla Casa Reale svelano un retroscena sulla morte della Regina Elisabetta: i traumi dovuti a una caduta le sarebbero stati fatali

Quali sono state le cause della morte della Regina Elisabetta? La notizia della scomparsa della sovrana britannica, avvenuta nella serata di giovedì 8 settembre, ha scosso gli oltre 150 milioni di sudditi e il mondo intero, ma è trapelato ben poco sulle cause del decesso. Un messaggio emesso a conferma della morte si è limitato a dire che Elisabetta si è spenta serenamente. Le condizioni di salute della Regina erano cagionevoli, ma nulla faceva pensare a un così rapido evolversi della situazione con gravi risvolti negativi. Secondo quanto riporta “Il Messaggero”, che cita fonti vicine alla Casa Reale, sarebbe stata, infatti, una caduta a complicare la situazione.

I traumi riportati in seguito a una caduta sarebbero stati fatali. “Dopo l’incidente, probabilmente causato dalle difficoltà motorie della sovrana, – si legge sul quotidiano, – i medici che l’assistevano in ogni momento della giornata hanno subito capito che la situazione era molto grave, al punto da sconsigliare un trasferimento in ospedale. La notizia è stata fatta trapelare per gradi, prima annunciando la rinuncia di Elisabetta a tenere una conferenza su Zoom con il suo Consiglio Privato e poi con l’ammissione che lo staff medico era ‘preoccupato’ per la sua salute“.