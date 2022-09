Elezioni, Matteo Renzi domenica in Calabria

14 Settembre 2022 19:45

Elezioni, Matteo Renzi sarà in Calabria domenica 18 settembre per un’iniziativa all’Hotel Lamezia di Lamezia Terme

“Matteo Renzi sarà in Calabria domenica 18 settembre per un’iniziativa all’Hotel Lamezia di Lamezia Terme. Si tratta di un appuntamento importante che dimostra la grande attenzione di Matteo Renzi verso la Calabria e i calabresi“. Così in una nota il Coordinatore Regionale di Italia Viva Calabria, Ernesto Magorno e il Segretario di Azione, Fabio Scionti.

“La presenza di Matteo Renzi ci darà ulteriore slancio per affrontare l’ultima settimana di campagna elettorale”, concludono.