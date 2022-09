“Il Regno d’Inghilterra ha contribuito al decadimento del Sud Italia”: la stoccata dell’europarlamentare

13 Settembre 2022 13:52

Elisabetta II, Pedicini: “politica colonialista ha ridotto popoli alla fame e alla schiavitù”

“Adesso che le reti unificate hanno smesso di fare oggetto di adorazione e venerazione la luccicante regina, possiamo ricordare, o far sapere, delle grandi responsabilità del regno Inglese nella politica coloniale e imperialista del passato e del presente? Tante persone sono morte, tanta gente è stata incarcerata, intere popolazioni sono state ridotte alla fame e alla povertà. E tutto per arricchire i sovrani d’Inghilterra e i loro sudditi”. Lo scrive, in un post sulla sua pagina Facebook, il parlamentare europeo del Gruppo Greens/Efa Piernicola Pedicini, in questi giorni di lutto in Inghilterra per la scomparsa della Regina Elisabetta.

“Le trame, le strategie, le destituzioni, le guerre – scrive ancora Pedicini – tutto per gli interessi del reame, anche sotto la “rassicurante” Elisabetta II”. A suo dire, dunque, il Regno d’Inghilterra avrebbe impedito al Sud Italia di crescere per il controllo del Mar Mediterraneo e per la conquista del Regno delle due Sicilie. “Il Regno di Inghilterra, per fare un esempio di un passato non tanto lontano, ha sempre impedito la crescita del Mezzogiorno d’Italia perché avrebbe perso il controllo del Mar Mediterraneo (e questo non poteva succedere), per cui – conclude Pedicini – ha sponsorizzato, cospirato, aiutato e contribuito alla conquista del Regno delle due Sicilie che ha decretato l’inizio della decadenza del Mezzogiorno d’Italia. Tanto dobbiamo alla storia, alla verità e alla memoria dei nostri bisnonni”.