La Regione Calabria stanzia 10 milioni per la riqualificazione dei servizi di radioterapia oncologica

23 Settembre 2022 16:06

Sanità: la Regione Calabria accelera gli interventi per la riqualificazione dei servizi di radioterapia oncologica, in campo 10 milioni

Il presidente della Regione Calabria e Commissario ad acta per la sanità, Roberto Occhiuto, ha sottoscritto una convenzione con Invitalia per accelerare l’attuazione degli interventi previsti dal programma di riqualificazione dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle Regioni del Mezzogiorno. Il programma ha un importo finanziario di 10 milioni di euro, di cui 9 milioni e 400 mila euro a carico dello Stato, e 600 mila euro a carico della Regione Calabria, ed ha l’obiettivo di garantire attività sanitarie radioterapiche più appropriate e di ridurre i tempi di attesa per l’erogazione delle corrispondenti prestazioni. Il commissario si avvarrà di Invitalia, quale centrale di committenza per lo svolgimento delle gare d’appalto per la fornitura di acceleratori lineari e servizi accessori presso l’Azienda Ospedaliera “Annunziata” di Cosenza, l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, e il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria.

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa seguirà anche la realizzazione del nuovo bunker per l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, attraverso servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva, indagini, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione; servizi di verifica della progettazione; esecuzioni dei lavori; servizi di collaudo.