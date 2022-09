Regionali in Sicilia, Schifani: “tutti i sondaggi mi danno vincente”

9 Settembre 2022 13:51

“Non mi occupo e non mi importa di chi arriverà secondo o terzo”, afferma il candidato della coalizione di centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana. La risposta di De Luca: “cresciamo di circa un punto percentuale al giorno e se continuano così possiamo oltrepassare il 40%”

“Tutti i sondaggi mi danno in vantaggio, sono dato vincente, ma vado avanti per la mia strada. Non mi occupo e non mi importa di chi arriverà secondo o terzo. Il secondo posto lo lascio agli altri, non mi appassiona il gioco di pronosticare che arriverà dopo”. E’ quanto ha affermato Renato Schifani, candidato della coalizione di centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana, a margine dell’incontro a Siracusa con la consulta delle associazioni produttive. In questi giorni è stato soprattutto Cateno De Luca a sollevare un polverone sui sondaggi, arrivando anche a presentare un esposto nei confronti di Agcom.

“Mi occupo del nostro percorso – ha proseguito Schifani – . Lavoreremo fino alla fine per portare la nostra proposta, per portare un messaggio: ce la metteremo tutta per fare in modo che la Sicilia ottenga una svolta in termini di infrastrutture, di occupazione, di soluzioni dei problemi dell’ambiente. Un’idea suggeritami dall’onorevole Stefania Prestigiacomo, quella di studiare una delega unitaria che preveda energia, ambiente e acqua”.

Come detto in precedenza, Cateno De Luca è sempre molto attento alle percentuali date dai sondaggi e giornalmente pubblica i risultati tramite le proprie pagine social. Anche oggi è intervenuto sulla questione pubblicando i grafici Swg: “noi possiamo vincere e questo sondaggio del SWG lo attesta. Cresciamo di circa un punto percentuale al giorno e se continuano così possiamo oltrepassare il 40%! Battere la banda bassotti politica siciliana ora è possibile, forza”. Di seguito le percentuali: