Regionali in Sicilia, Fava bacchetta Letta: “Chinnici candidato coalizione, non solo del Pd”

6 Settembre 2022 17:29

“Controproducente presentare Caterina Chinnici esclusivamente come la candidata del Pd”: è quanto afferma Claudio Fava, leader del movimento Centopassi per la Sicilia

“Sosteniamo in maniera convinta Caterina Chinnici, che però non è la candidata del Partito democratico ma di una coalizione progressista, democratica, ampia e inclusiva che raccoglie anche il contributo di Centopassi”. E’ quanto sottolinea il leader del movimento Centopassi per la Sicilia, Claudio Fava, che nel corso di una diretta Facebook è tornato sulla polemica innescata ieri in merito visita di Enrico Letta. Il tutto è stato generato dal mancato coinvolgimento in occasione dell’apertura della campagna elettorale del candidato governatore, a Villa Filippina di Palermo.

“È profondamente sbagliato e controproducente dal punto di vista dell’esito della campagna elettorale che Caterina Chinnici venga presentata come la candidata del Pd e soltanto con iniziative proposte dal Partito democratico – ha aggiunto Fava – , lo stesso vale quando Caterina Chinnici va in giro per la Sicilia presentando i candidati del Pd”. Secondo Fava “la candidata presidente sta al di sopra, perché rappresenta tutti”. Fava ha comunque ricordato che la risposta data ieri da Letta “è stata molto garbata” perché “ha cercato di ristabilire le ragioni di un lavoro comune e condiviso”.