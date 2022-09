Regionali in Sicilia: arrestata candidata di Fdl, era ex assessore di Catania

22 Settembre 2022 11:43

Arrestata per corruzione la candidata alle Regionali in Sicilia per FdI, Barbara Mirabella

E’ stata arrestata per corruzione dalla squadra mobile di Catania Barbara Mirabella, candidata alle Regionali in Sicilia per FdI, ed ex assessore comunale alla Cultura nella giunta di Salvo Pogliese. Il Gip ha disposto per lei i domiciliari e la sospensione dall’attivita’ per un anno per altri due indagati: l’ex rettore Francesco Basile dal ruolo di direttore dell’Uoc della Clinica Chirurgica del Policlinico, e l’imprenditore Giovanni Trovato, dall’esercitare la sua attivita’ nel settore delle forniture ospedaliere. L’inchiesta e’ stata coordinata dalla Procura di Catania e riguarda due filoni di indagini avviate sul professore Basile.