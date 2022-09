“Reggio non tace” presenta il programma di settembre: 4 eventi presso il cortile della Chiesa degli Ottimati

5 Settembre 2022 10:34

“Kintsugi è l’unione di due parole, “kin” (oro) e “tsugi” (riparare, riunire), ed è un’antica tecnica, sviluppatasi in Giappone a partire dal quindicesimo secolo che consente, utilizzando un metallo prezioso (l’oro), di saldare i pezzi di un oggetto di ceramica rotto e di renderlo così un’opera d’arte unica, in cui le crepe, anziché essere nascoste, vengono nobilitate. Con i nostri incontri desideriamo contribuire a raccogliere i cocci del senso di umanità che in questi ultimi tempi è stato messo fortemente a rischio e spesso frantumato, per cercare di… Ri-esistere”. E’ con questa introduzione che il movimento “Reggio non tace” presenta il programma di quattro eventi che si terranno a settembre presso il Cortile della Chiesa degli Ottimati (ingresso da via mons. Ferro, ex via Cimino, 4).

Di seguito il programma:

Mercoledì 7 Settembre

“Genuinità + Onestà = Qualità” a cura del G.A.S. (Gruppo di Acquisto Solidale) ‘ORO VERDE’.

Mercoledì 14 Settembre

“Non esiste un vascello veloce come un libro” a cura del laboratorio ‘LETTRICI VISTA MARE’ con la partecipazione di NATI PER LEGGERE.

Mercoledì 21 Settembre

“La salvaguardia del creato per aprire futuro” Appello di A. Zanotelli sul silenzio della situazione in Africa a cura di ReggioNonTace.

Lunedì 26 Settembre

“esistenza-Resistenza-riesistenza” I MATTANZA in concerto dialogano con ALDO CHIANTELLA.