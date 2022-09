Reggio Calabria, il frontman dei Tiromancino: “mi sento di appartenere a questa bellissima terra” | VIDEO

10 Settembre 2022 21:31

Reggio Calabria: i Tiromancino, tra le più apprezzate del panorama musicale italiano, non si è lasciata sfuggire l’occasione per una visita al Museo Nazionale

Tutto pronto per lo spettacolo dei Tiromancino a Piazza del Popolo. L’iconica band, tra le più apprezzate del panorama musicale italiano, non si è lasciata sfuggire l’occasione per una visita al Museo Nazionale. Su invito dell’Amministrazione comunale e metropolitana, accompagnato dai sindaci facenti funzioni Carmelo Versace e Paolo Brunetti, e dai delegati Filippo Quartuccio e Nino Malara, Federico Zampaglione e i suoi hanno avuto modo di apprezzare la maestosità dei Bronzi di Riace e delle altre meraviglie custodite al MarRc.

Zampaglione ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “mi sento di appartenere a questa terra, mio nonno era di Melito Porto Salvo ed io ho trascorso tante estati qui. Regista e cantautore? Sono due lavori diversi ma riesco a farli tranquillamente. Ora faccio concerti poi torno sul set”.