Reggio Calabria, i volontari di Plastic Free ripuliscono la via Marina: raccolti 20 sacchi di rifiuti | FOTO

5 Settembre 2022 11:22

I volontari di Plastic Free ripuliscono la via Marina di Reggio Calabria: raccolti 20 sacchi di spazzatura e 1 kg di mozziconi di sigarette

Plastic Free riparte con l’attività di Clean Up: Sabato 3 Settembre i volontari si sono riuniti per ripulire le spiagge antistanti il Lungomare Falcomatà. Sabato 3 Settembre, dalle ore 9:30, i volontari di Plastic Free sono entrati in azione a Reggio Calabria per un nuovo evento di raccolta e sensibilizzazione. L’associazione nazionale, che in due anni di operatività in Calabria ha rimosso dall’ambiente più di 119 mila kg e organizzato 172 appuntamenti di Clean Up, ha raggiunto ad oggi migliaia di volontari pronti a impegnarsi per il bene del pianeta e della Calabria.

L’appuntamento del 3 settembre ha segnato la ripartenza delle attività dopo la pausa estiva e, per l’occasione, i referenti locali hanno scelto di intervenire nel luogo più frequentato dell’estate reggina: La Via Marina. Il chilometro più bello d’Italia è stato, infatti, al centro della movida reggina per tre mesi. I volontari si sono dedicati alla pulizia della spiaggia e alla raccolta di mozziconi sul Lungomare Falcomatà, raccogliendo in totale 20 sacchi di rifiuti tra plastica, vetro, indifferenziata e materiali ingombranti. È stato, inoltre, rimosso 1 kg di mozziconi di sigaretta nella sola area dell’Arena Ciccio Franco.

L’appuntamento di Clean Up è stato realizzato in collaborazione con l’associazione reggina Differenziamoci Differenziando. Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti, i referenti consigliano di registrarsi sul sito web www.plasticfreeonlus.it e al gruppo Facebook Plastic Free Calabria.