Reggio Calabria, i Vigili del Fuoco proclamano lo stato di agitazione: “adesso basta”

29 Settembre 2022 20:46

In una nota, la Federazione Nazionale della Sicurezza CISL di Reggio Calabria proclama lo stato di agitazione dei Vigili del Fuoco del Comando Metropolitano

“La Federazione Nazionale della Sicurezza CISL di Reggio Calabria proclama lo stato di agitazione dei Vigili del Fuoco del Comando Metropolitano”. E’ quanto si legge in una nota del Segretario Generale della FNS CISL di Reggio Calabria Giuseppe Rodà e del Segretario Territoriale di categoria Vigili del Fuoco Maurizio Pipari. “Lo abbiamo fatto – scrivono – per senso di responsabilità verso i cittadini di tutta l’Area Metropolitana e verso i colleghi che quotidianamente in prima linea garantiscono il soccorso. Nel documento di proclamazione dello stato di agitazione – inoltrato al Ministro dell’Interno e a tutti gli uffici discendenti competenti, senza mancare di informare il Prefetto di Reggio Calabria S.E. Massimo Mariani – come FNS CISL denunciamo le gravi carenze che ad oggi, nonostante l’instancabile dedizione dei VVF, mettono in discussione il diritto al Soccorso dei nostri concittadini. Non assisteremo silenti alla chiusura delle sedi di servizio. Non ci rassegneremo al fatto di dover aprire una discussione per stabilire una classifica su quali sedi chiudere o lasciare sotto numero, questo vorrebbe dire mettere in discussione la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi”.

“Abbiamo più volte chiesto al Capo del Corpo, tramite il Comando Metropolitano e la Direzione Regionale, di rivedere il decreto sulla ripartizione degli organici ma, ad oggi, solo rassicurazioni e nulla più. Noi riteniamo che il nostro Comando sia stato penalizzato, e conseguentemente i cittadini di tutta l’area metropolitana, da una discutibile scelta che ha portato ad una incomprensibile riduzione degli organici per la sede Centrale e la mancata riclassificazione delle sedi di Palmi e Siderno. Ciò comporta per le squadre impegnate sul territorio, di non poter contare sui mezzi di supporto (autobotte e autoscala), sia nella fascia jonica che tirrenica, sperando nel supporto della sede Centrale con tempi di percorrenza improponibili a causa delle lunghe distanze e dal ben noto assetto viario; tenendo in conto comunque che ciò non sempre sarà possibile, vista la situazione attuale che in sede Centrale non consente di andare oltre la composizione di una sola squadra di intervento e di un solo mezzo di supporto”, prosegue la nota.

“A fronte di tutto ciò – concludono – oltre alle gravi carenze e il mancato completamento degli organici, in contraltare all’impegno dei lavoratori, poco o niente viene messo in campo dall’Amministrazione la quale, con metodo puramente ragionieristico, continua a chiedere ulteriori sacrifici ai lavoratori impiegandoli anche in servizi collaterali al soccorso, certamente necessari, ma senza prevederne il rimpiazzo, menomando ulteriormente il dispositivo di soccorso. Pertanto i cittadini devono sapere che i Vigili del Fuoco reggini dicono basta, se dalla procedura di conciliazione non arriveranno risposte adeguate, non esiteranno ad incrociare le braccia, rassicurando comunque che mai faranno venir meno il loro supporto essenziale per il cittadino”.