Reggio Calabria, i nuovi velocipedi della Polizia Municipale: “così siamo più vicini ai cittadini” | FOTO e VIDEO

3 Settembre 2022 13:06

Reggio Calabria, in funzione da una settimana il nuovo servizio di controllo della Polizia Municipale con 4 velocipedi a pedalata assistita

La Polizia Municipale di Reggio Calabria, guidata dal comandante Salvatore Zucco, si è dotata di 4 velocipedi a pedalata assistita: si tratta di bici elettriche che consentono agli agenti che, su base volontaria, hanno scelto di guidarle per il nuovo servizio, di essere più rapidi e vicini al territorio in cui garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, in un contesto sempre più ecologico e attento ad evitare l’inquinamento. Il comandante Zucco ha spiegato che questo nuovo servizio “consente una capacità di supporto al territorio molto più spedita rispetto a quello appiedato, perché così possiamo pattugliare territori difficilmente raggiungibili con i veicoli tradizionali, come il Lungomare e la via Marina bassa. Li abbiamo già usati nei giorni scorsi con ottimi risultati anche a livello di impatto visivo perché danno il senso della prossimità della polizia locale che va tra la gente non solo a piedi e con i veicoli, ma anche con i velocipedi che sono un mezzo alternativo, ecologico che vuole rendere anche il senso del cambio di passo del comando“.

Anche l’assessore Giuggi Palmenta rivendica l’attenzione della città per l’ambiente. Di seguito le interviste complete: