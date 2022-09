Reggio Calabria: paura a Via Sbarre Centrali poco fa, un uomo uomo sbatte violentemente la testa al suolo perdendo tanto sangue. Le immagini

Paura poco fa in via Sbarre Centrali a Reggio Calabria: un uomo è caduto per terra (non è definito se per un malore o perchè il malcapitato è inciampato) procurandosi delle profonde ferite sul volto e sulla testa, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo.

Immediatamente alcuni cittadini hanno allertato i soccorsi: l’uomo è stato trasportato da un’ambulanza in ospedale per le cure del caso.