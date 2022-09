Reggio Calabria, terribile incidente sul Lungomare: donna in gravi condizioni, strada chiusa | FOTO LIVE

26 Settembre 2022 21:37

Reggio Calabria, un grave incidente stradale si è verificato in serata sul Lungomare. Donna in gravi condizioni

Un terribile incidente stradale si è verificato questa sera sul Lungomare Falcomatà, cuore di Reggio Calabria, nei pressi della gelateria Sottozero dove sulla via marina una Smart si è scontrata con due pedoni, madre e figlia. I pedoni hanno improvvisamente attraversato la strada a circa 10 metri di distanza dalle strisce pedonali: l’impatto è stato violentissimo, tanto che i testimoni credevano si trattasse di un tamponamento tra due auto.

La donna ha sbattuto la testa con violenza sul parabrezza che è andato in frantumi, mentre la bambina è stata colpita solo di striscio. La donna ha iniziato a perdere molto sangue dal capo e ha perso i sensi: immediati i soccorsi da parte degli operatori del 118 che l’hanno trasportata in ospedale d’urgenza. La ragazza invece è stata soccorsa sul posto su un’altra ambulanza. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia che stanno effettuando i rilievi del caso. La via Marina è chiusa al traffico da oltre 30 minuti dal Magistrale verso Sud, come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo.