Reggio Calabria, tamponamento a catena sul Lungomare | FOTO

11 Settembre 2022 18:35

Reggio Calabria, incidente stradale in via Marina nel pomeriggio. Le foto e i dettagli

Potremmo chiamarla “esagitazione” da Festa di Madonna: sono giornate particolarmente caotiche in città, con pesanti disagi anche per quanto riguarda la viabilità.

Fatto sta che nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, nel primo tratto della via Marina di Reggio Calabria lato Nord e precisamente in Via Genoese Zerbi, si è verificato un incidente stradale che ha paralizzato il traffico.

Nel sinistro, un tamponamento a catena, sono rimasti coinvolti tre veicoli. Fortunatamente non ci sono stati feriti.