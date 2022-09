Reggio Calabria: successo per il festival nazionale del cabaret Facce da Bronzi | INTERVISTE

4 Settembre 2022 10:29

Reggio: successo per il festival nazionale del cabaret Facce da Bronzi, kermesse realizzata e ideata dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS”

Meritato successo per il festival nazionale del cabaret Facce da Bronzi, kermesse realizzata e ideata dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” con il sostegno del Comune di Reggio Calabria nell’ambito del 50° anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020. Tanti applausi e risate per il gran finale andato in scena ieri sera alla Villa comunale di Reggio Calabria.

Aspiranti comici provenienti da tutte le Regioni d’Italia si sono sfidati a colpi di battute per conquistare l’ambito premio “Facce da Bronzi” consegnato a fine serata, dal direttore artistico del festival Alessio Tagliento e dal duo comico I non ti regoli.