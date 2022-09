Reggio Calabria, strade sommerse dai rifiuti: situazione difficile in via Melacrino | FOTO

6 Settembre 2022 12:54

Reggio Calabria, l’emergenza rifiuti in città sta peggiorando sempre più rendendo la situazione difficile

A Reggio Calabria peggiora sempre più l’emergenza rifiuti in tutte le zone della città e nelle periferie. I cumuli di rifiuti in strada sono ormai quasi ad ogni angolo e i marciapiedi sono sommersi dai rifiuti rendendo difficoltoso anche il percorso per i pedoni che sono costretti a camminare in mezzo alla strada per scanzare l’immondizia. Le foto a corredo dell’articolo sono state scattate in via Melacrino dove come possiamo vedere, è presente una grande discarica all’aperto che rende l’aria irrespirabile nella zona.