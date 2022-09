Reggio Calabria, sport e salute: il Sindaco Versace a confronto con il segretario Malacrino

28 Settembre 2022 15:20

Sul tavolo anche le iniziative congiunte sul fronte dell’inclusione sociale, del protagonismo giovanile e dell’accessibilità agli impianti sportivi

Il Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace ha ricevuto a Palazzo Alvaro Walter Malacrino, Segretario regionale di “Sport e Salute”, società dello Stato e struttura operativa del Governo attiva nella politica pubblica sportiva per la promozione dello sport di base e dei corretti stili di vita. Si è trattato di un incontro cordiale in cui sono stati affrontati alcuni dei temi che interessano da vicino il mondo dello sport nel contesto metropolitano reggino e le connesse iniziative sul terreno istituzionale che gli enti del territorio e le realtà associative possono condurre congiuntamente.

E’ un percorso di ascolto e confronto, ha spiegato a margine dell’incontro Versace, “che stiamo conducendo con tutti gli attori che operano nell’ambito delle politiche per lo sport, con l’obiettivo di raccogliere stimoli e sollecitazioni costruttive che possono rivelarsi utili all’azione che l’amministrazione metropolitana è chiamata a portare avanti. Con Sport e Salute abbiamo discusso inoltre dei tanti progetti in campo sul fronte dell’inclusione sociale, del contrasto all’emarginazione, del protagonismo giovanile e dell’accessibilità agli impianti sportivi. Tutte tematiche che questo Ente, per quanto di sua competenza, sta seguendo con particolare attenzione con l’obiettivo di rendere sempre più effettivo l’esercizio del diritto allo sport da parte di ogni fascia d’età e sostenendo le iniziative sul terreno della promozione del benessere psicofisico e dei corretti stili di vita. Obiettivi comuni – ha poi concluso l’inquilino di Palazzo Alvaro – ai quali questa amministrazione continuerà a lavorare di concerto con tutti i soggetti istituzionali del governo del mondo sportivo, in ambito locale e nazionale, nel quadro di una vera e propria community dello sport”.