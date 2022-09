Reggio Calabria, via Calveri sommersa dalla spazzatura. I residenti: “non vediamo i marciapiedi da mesi” | FOTO

15 Settembre 2022 17:22

I marciapiedi di via Calveri (Reggio Calabria) ricoperti dalla spazzatura: la denuncia dei cittadini per una situazione ormai insostenibile

In via Calveri sono scomparsi i marciapiedi. No, nessuno li ha portati via nella notte e non si tratta nemmeno di un fenomeno paranormale. È la realtà con la quale convivono, ormai da diversi mesi, i cittadini della zona periferica di Reggio Calabria ormai. La spazzatura ha preso possesso delle strade appena fuori dai cancelli di cortili e abitazioni. La mancata raccolta dei rifiuti ha permesso la creazione di vere e proprie discariche a cielo aperto che hanno ricoperto per intero i marciapiedi della zona, tanto da renderli non solo inutilizzabili, ma anche impossibili da vedere.

Un cittadino, indignato per la situazione divenuta ormai in sostenibile, ha segnalato quanto segue alla redazione di StrettoWeb: “la raccolta dei rifiuti in via Calveri è diventata totalmente inesistente da mesi. In questa via, i marciapiedi sono inesistenti, in quanto ingombrati da sacchi di qualsiasi genere contenenti rifiuti maleodoranti , scaricati anche da chiunque passi“.