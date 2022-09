Reggio Calabria, smarrito cane guida di un non vedente: l’appello

10 Settembre 2022 13:09

Tutte le info fornite dal proprietario per ritrovare l’animale, smarritosi questa mattina da Sant’Elia di Ravagnese

A Reggio Calabria si muove una catena di solidarietà. Nelle ultime ore si è smarrita Dayana, un giovane cane guida di un cittadino non vedente, scappata da un’abitazione a Sant’Elia di Ravagnese: si tratta di un pastore tedesco femmina che porta un collare a catena di metallo (colore grigio). Ovviamente l’animale risulta essere un compagno fondamentale per il proprietario Antonino Campicelli, che adesso lo sta cercando disperatamente. Di seguito i contatti per chi dovesse avvistarla: 3290791068 oppure 3474038927.

Secondo quanto appreso il cane è stato avvistato l’ultima volta questa mattina, intorno alle ore 9.30, presso lo svincolo Aeroporto mentre proseguiva in discesa verso il nuovo raccordo che collega con lo scalo.