Reggio Calabria, 6° anniversario della scomparsa di Antonio Franco: una messa e un convegno in memoria

28 Settembre 2022 12:03

Alle 18:30, presso la chiesa di San Giorgio al Corso, la celebrazione della messa in memoria di Antonio Franco a 6 anni dalla sua scomparsa. Alle 19:15, presso il lido Pepys, il convegno “La destra e la sfida della crisi”

Ricorre oggi il sesto anniversario della scomparsa di Antonio Franco, che sarà ricordato con due iniziative organizzate dal Circolo di Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco” e dal Centro Studi Tradizione Partecipazione. Alle 18,30 una messa in suffragio sarà celebrata presso la chiesa di San Giorgio al Corso. Alle 19,15 presso il lido Pepys, il convegno “La destra e la sfida della crisi”. Interverranno Giancarlo La Monica, Annamaria Franco, Pierpaolo Pisano, Emilio Attinà, Nicola Malaspina e Luca Lezzi – autore del libro “Filippo Corridoni”, che sarà presentato nel corso della serata.

Antonio Franco è stata un delle figure più limpide e illuminate della destra reggina post-Rivolta. Giovanissimo si impegnò nella militanza politica prima come dirigente del Fronte della Gioventù e poi come Presidente del FUAN (le organizzazioni giovanili e universitarie del Movimento Sociale Italiano); sindacalista garbato, rigoroso e preparato, dote che ha ereditato dallo zio, il Sen. Ciccio Franco; fu candidato a Sindaco di Reggio nel 2001 e ricoprì più volte la carica di consigliere comunale, ruolo che ha esercitato con scrupolo, determinazione e sviscerato amore per la città; fu anche assessore provinciale alle attività produttive dal 2002 al 2005.