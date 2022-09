Reggio Calabria, il 29 e 30 settembre il seminario internazionale “Economic and Policy Implications of Artificial Intelligence” | PROGRAMMA

28 Settembre 2022 18:32

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria promuove il seminario internazionale “Economic and Policy Implications of Artificial Intelligence”

Il Centro Sudi delle politiche economiche e territoriali del Dipartimento PAU dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria diretto dal Prof. Domenico Marino promuove il 29 e 30 settembre 2022 un Seminario Internazionale dal titolo: “Economic and Policy Implications of Artificial Intelligence”. Molti sono interrogativi che l’intelligenza artificiale pone, alcune senza risposta certa. Rispetto all’intelligenza artificiale vi sono oggi due approcci diametralmente opposti al problema. Da un lato vi sono i tecno-pessimisti che vedono solo scenari distopici e vivono con apprensione il progresso tecnologico enfatizzando i pericoli e dall’altro i tecno-ottimisti che invece tendono a sopravvalutare gli effetti positivi arrivando ad attribuire virtù quasi taumaturgiche al progresso tecnologico.

Come ogni nuova tecnologia questa può risultare disumanizzante, ma la tecnologia è uno strumento che dipende da come è usata e da chi è usata. Come in ogni fenomeno sociale, il governo dei processi e la definizione di un sistema di regole e di politiche sono gli aspetti che possono creare vantaggi o svantaggi e soprattutto possono determinare coloro che sono i beneficiari dei vantaggi e coloro che devono sopportare gli svantaggi. Non bisogna quindi essere né tecno-ottimisti, né tecno-pessimisti, ma bisogna acquisire la consapevolezza che il governo dei cambiamenti strutturali economici e sociali che l’avvento dell’intelligenza artificiale causerà sarà fondamentale per assicurare la prosperità alle generazioni future ed evitare scenari negativi ed anche apocalittici. Quindi niente distopie futuriste!

L’umanità fino ad ora è stata sempre in grado di governare il progresso tecnologico, ha sicuramente le possibilità per governare anche quella che qualcuno ha definito “l’Invenzione Finale”, ma riuscirà nell’intento solo se sarà in grado di comprendere le peculiarità di questo nuovo processo di sviluppo tecnologico. Su questi temi si svilupperà il dibattito scientifico nel corso del seminario che coinvolge ricercatori provenienti da numerose università italiane ed estere e che si svolgerà a distanza su piattaforma Teams.

Il programma e i link di accesso sono disponibili sul sito: aimed.unirc.it.

International Seminar AIMED 2022

Economic and Policy Implications of Artificial Intelligence

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Date: 29-30 settembre 2022

20 Settembre 2022

Ore 9-00- 9.30 Ingresso in piattaforma

Ore 9.30- Introduzione al Seminario

Domenico Marino – Unirc, Melchiorre Monaca – Unirc

Ore 9,45– Prima sessione – Chairman: Domenico Marino – Unirc

Demetrio Naccari Carlizzi, Agata Quattrone, Filippo D’Errigo,- P4C-, Corrado Rindone – Unirc – Decision Making and e-democracy Archimede: a tool to support data driven process

Ore 10,30 Pausa lavori

Domenico Marino- Unirc – Domenico Tebala – Istat- Imprese e Intelligenza Artificiale: un esempio di clusterizzazione con Orange

Stefano Aragona – Unirc – La formazione dell’homo e dello spazio ecologicus

Ore 13,00 – Pausa pranzo

Ore 14,30 – Seconda Sessione – Chairman: Angela Busacca – Unirc

Panel giuridico in collaborazione con il Dottorato in Giurisprudenza ed Economia

Saluto iniziale – Attilio Gorassini – Unirc – Coordinatore del Dottorato in “Diritto ed Economia”

Keynote Speaker: Erica Palmerini – Scuola Superiore S. Anna (Pisa)– Decisioni algoritmiche e diritto dei dati

Pasquale Cuzzola – Unirc – AI e responsabilità civile tra “operator e custode: alcune suggestioni

Carlotta Fusco – Unirc – L’uso delle decisioni algoritmiche nella PA: modelli e giurisprudenzai

Angela Busacca– Unirc- Deepfake: creazione, finalità, rischi

30 Settembre 2022

Ore 9.15 -Terza sessione – Chairman: Melchiorre Monaca – Unirc

Domenico Passarelli – Unirc – La contemporaneità della smart city

Domenico Marino, Pietro Stilo – Unirc- Globalizzazione e nuove catene del valore: IL ruolo dell’intelligenza artificiale

Ore 10.30 Pausa

Francesco Cicione – Entopan– La sfida dell’impresa di lungo termine nell’era delle grandi transizioni. Tra velocità e profondità.

Angela Busacca – Melchiorre Monaca – Unirc– Intelligenza Artificiale nello sport: analisi dei dati, miglioramento delle performance, tutela degli atleti

Paola Pecchio – IC 66 Martiri Grugliasco – T. Marino – IIS Curie Levi Collegno (To) – AIF Torino – WSW Italia – Andrea. Piccione – EFT Piemonte – USR Piemonte- Introdurre l’uso dell’intelligenza artificiale a scuola.