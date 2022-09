Reggio Calabria, sacchetto con escrementi del cane attaccato sotto la targa dedicata a Massimo Mazzetto | FOTO

21 Settembre 2022 15:54

Un lettore segnala le condizioni di degrado in via Possidonea: tra sporcizia e rifiuti spunta anche un sacchetto con escrementi del cane attaccato sotto la targa alla memoria del compianto Massimo Mazzetto

A volte è vero, al peggio non c’è mai fine. Le difficili condizioni in cui versa la città di Reggio Calabria dal punto di vista della pulizia, con un’Amministrazione spesso incapace di provvedere a mantenere i basilari standard igienici vengono acuite dal comportamento dei cittadini. Fortunatamente di una minima parte. C’è chi, infatti, descrivendosi “deluso e rassegnato“, ha la volontà di denunciare le condizioni in cui versa via Possidonea, una delle principali arterie del centro cittadino di Reggio Calabria, attraversata giornalmente da un gran numero di famiglie e studenti che raggiungono le rispettive scuole presenti in zona.

Sporcizia, degrado, rifiuti e anche un sacchetto di escrementi attaccato appena sotto la targa alla memoria di Massimo Mazzetto, giovane cestista della Viola tragicamente scomparso nel 1986. Un cittadino ha segnalato la situazione alla redazione di StrettoWeb al fine di dare maggiore visibilità a una condizione ormai insostenibile: “qualche immagine della via Possidonea che porta i ragazzi al Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci e alla scuola media Diego Vitrioli. Sporcizia ovunque… Strade impraticabili e sacchetti delle feci dei cani attaccati sotto una targa alla memoria. Parto dal presupposto che noi cittadini reggini alla nostra città non ci teniamo proprio ma anche chi sta più in alto di noi non fa da meno per tenerla pulita“.