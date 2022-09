8 Settembre 2022 12:11

Reggio Calabria, ad annunciarlo proprio i Tiromancino sui social

Tutto pronto per il mega concerto dei Tiromancino che si svolgerà sabato 10 settembre a Piazza del Popolo. Ad annunciare la tappa a Reggio Calabria è stato proprio il gruppo musicale sui profili social come si legge nel post in cui scrivono “Sabato 10 Settembre stiamo preparando il mega concerto a Piazza Del Popolo ( Reggio Calabria). Non mancate !!!”.

Appuntamento quindi a sabato con i Tiromancino e martedì, serata conclusiva di Festa di Madonna, con Malika Ayane.