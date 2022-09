Reggio Calabria, ritrovato il cane del cittadino non vedente

11 Settembre 2022 10:21

L’animale si era smarrito ieri, ma nella notte è stato ritrovato e portato a casa dal suo padrone

Con un lieto fine si è conclusa la storia che inizialmente aveva generato preoccupazione. E’ stata ritrovata Dayana, giovane cane guida di un cittadino non vedente, scappata ieri da un’abitazione a Sant’Elia di Ravagnese. Il fedele amico ha potuto raccogliere l’abbraccio del padrone, il sign. Antonino Campicelli, ovviamente felicissimo per il ritrovamento. Il proprietario ha infatti scritto un messaggio per ringraziare tutti colori che si erano messi alla ricerca:

“L’amore trionfa sempre. Una stella è tornata a brillare nel cielo, il suo nome è Dayana. Io e lei ringraziamo di vero cuore tutti coloro che si sono mobilitati e prodigati per ritrovarla. Essa dopo una giornata di peripezie è felice di essere tornata a casa”, ha scritto Campicelli.