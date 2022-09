Reggio Calabria, che novità: finalmente ripulita la fiumara del Calopinace | FOTO

9 Settembre 2022 21:44

Finalmente è stata ripulita la fiumara Calopinace di Reggio Calabria, come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo, scattate dal Parco Lineare Sud

Una buona notizia. Normalità, di solito, ma qui – per ovvi motivi – va segnalata ed evidenziata. La news è stata per questo appresa, ma ormai ci siamo fatti l’abitudine, con un po’ di stupore. Finalmente, infatti, è stata ripulita la fiumara Calopinace di Reggio Calabria, come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo, scattate dal Parco Lineare Sud. Sterpaglie, erbacce altissime, sporcizia. Erano ciò che la facevano da padrone nel torrente, con tutti i danni derivanti dai detriti che bloccavano il regolare corso dell’acqua.

Negli ultimi giorni diverse sono state le opere di sistemazione e pulizia di alcune zone. L’ultima, di cui è stata data ufficialità questo pomeriggio, l’area del sottopassaggio tra la Stazione Centrale e il Tempietto, bonificata.