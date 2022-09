Reggio Calabria, di nuovo insieme 20 anni dopo: la rimpatriata della V C del Liceo Classico Europeo del 2002

8 Settembre 2022 12:51

Ex alunni e professori di nuovo insieme a 20 anni di distanza dal diploma: la rimpatriata degli studenti della V C del Liceo Classico Europeo del 2002

Sono passati già 20 anni, ma è come se fosse ieri. Gli anni della scuola volano ma restano sempre impressi nella memoria degli studenti. L’estate, con i ritorni in città e le meritate ferie, è spesso occasione per incontri, anche casuali, con amici e vecchi compagni con i quali non ci si vedeva da tempo. Tra un discorso e l’altro, perchè non organizzare una bella rimpatriata?

La classe V C del Liceo Classico Europeo del 2002, a 20 anni di distanza, ha deciso di riunirsi nei giorni scorsi. Un momento amarcord per rivedere compagni e compagne con i quali sono stati condivisi gioie e dolori, sorrisi e pianti, negli anni più belli delle proprie vite. Oggi uomini e donne con percorsi di vita, privata e lavorativa, differenti, ma sempre rimasti i ragazzi della V C.