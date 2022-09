Reggio Calabria, situazione rifiuti ormai insostenibile nel quartiere di Palazzo Campanella: residenti sul piede di guerra | VIDEO

8 Settembre 2022 14:51

Reggio Calabria, i residenti di Via Archimede hanno difficoltà anche a rientrare in casa a causa dei cumuli di rifiuti di ogni genere

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria è sempre più grave e la situazione in cui versa la città è davvero insostenibile. In via Archimede, adiacente al Palazzo del Consiglio Regionale, la strada è completamente sommersa dai rifiuti e i residenti hanno anche difficoltà a rientrare in casa a causa della presenza di rifiuti di ogni genere compresi anche elementi di arredo che giacciono sull’asfalto da mesi e mesi.

I rifiuti da diverse settimane e mesi non vengono raccolti e i residenti sono ormai esasperati a dover fare i conti quotidianamente con l’immondizia che rende difficoltoso anche il passaggio delle auto che devono entrare in garage per tornare a casa. In tutta la zona l’aria è irrespirabile e la strada è piena di topi e blatte che la fanno da padrone.