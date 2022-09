Reggio Calabria, al via il rifacimento dell’asfalto in via Sbarre Centrali ma la strada sprofonda da decenni | FOTO

7 Settembre 2022 11:44

Reggio Calabria: rifacimento dell’asfalto a Sbarre Centrali dall’incrocio con via Cantaffio alla chiesa del Loreto

Da questa mattina in via Sbarre Centrali a Reggio Calabria, sono iniziati i lavori per il rifacimento dell’asfalto. Un residente della zona ci segnala però che da anni e anni è presente un problema al terreno che sprofonda e non viene riparato definitivamente affinchè non ceda più ma il tratto viene solamente riasfaltato senza porre fine al problema principale.

Il lettore indignato afferma: “Stamattina in via Sbarre Centrali sono iniziati i lavori per il rifacimento stradale nell’incrocio tra via Sbarre Centrali e via Cantaffio, un incrocio dove continuamente sprofonda la strada. Ebbene la ditta incaricata dal comune ha avuto l’appalto di asfaltare la strada ma senza intervenire per risolvere il problema del collasso della sede stradale per cui tra pochi giorni ci ritroveremo di nuovo con le voragini in mezzo alla strada. Inutilità e spreco di denaro pubblico quindi per asfaltare una strada senza risolvere il problema del terreno sottostante che da decenni sprofonda“.