Reggio Calabria, le ragazze della IV H 1972 del Liceo T. Gullì si ritrovano a 50 anni dal diploma

8 Settembre 2022 11:18

Arrivate da diverse parti d’Italia e qualcuna anche dall’estero, le ragazze, oggi donne, della IV H del 1972 del Liceo “T. Gullì” si ritrovano, presso Reggio Calabria, a 50 anni dal diploma

Dal 1972 al 2022, 50 anni di distanza dal suono dell’ultima campanella, dall’ultimo esame, dalla maturità. Ragazze diventate ormai donne, con i propri percorsi di vita, le proprie carriere, le proprie famiglie. E un ricordo che resta ancora vivo come fosse ieri. Le studentesse della IV H dell’allora “Istituto Magistrale T. Gullì“, oggi divenuto Liceo di Scienze Umane, si sono ritrovate a 50 anni di distanza dalla fine del loro percorso scolastico. Di seguito la testimonianza raccontata alla redazione di StrettoWeb:

“Era il 1972 quando le ragazze della IV H dell’allora “Istituto Magistrale T. Gulli” (oggi Liceo di Scienze Umane) conseguivano l’ambito diploma. Le ragazze, già donne, nel 2003 si sono ritrovate a rivivere un momento di grande emozione e da allora non si sono mai piu “perse”; emozione che nella ricorrenza del 50° anniversario, hanno vissuto con rinnovato e piu forte entusiasmo.

Al suono, quindi, della campanella, alle 20,30 del 3 settembre 2022, hanno risposto presente, per spegnere le 50 candeline: Angela BARRECA, insostituibile organizzatrice, affettuosamente soprannominata “a capa ill’opera, a numiru 1”, Franca BATTAGLIA, giunta a Reggio Calabria da Como, dove adesso vive, Caterina CALLEA, Consolata GIORDANO, Anna IACOPINO, Anna IANNONE, Pina LABATE; Antonietta LATELLA, arrivata per l’occasione da Torino, Maria Rosa PERLINI, Anna POLIMENO, Chiara ROMEO, Tina SERGI, Isodiana TRIPODI e Antonietta VAZZANA che, pur vivendo in Francia, non ha voluto rinunciare alla partecipazione alla serata.

A coronare il tutto la partecipazione degli insegnanti, una in presenza: Prof.ssa ANDREONI e due, per problemi familiari: Proff. Nino VAZZANA E Mimma GERIA in videochiamata. Insomma che dire?!?! Un’emozione davvero “TRAVOLGENTE” completata da foto-ricordo, torta e, dulcis in fundo, “bomboniere””.