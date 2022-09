Reggio Calabria: pulisce marciapiede in via Marina dal pietrisco, il senso civico di un semplice cittadino

4 Settembre 2022 12:44

Reggio Calabria: un anziano cittadino in maniera autonoma ha pulito un marciapiede di via Marina dal pietrisco

Un cittadino di Reggio Calabria, in maniera assolutamente autonoma, ha ripulito un marciapiede di via Marina dal pietrisco “scivolato” da un’aiuola. Un bel gesto che proviene da una persona anziana che dimostra un gran senso civico e sicuramente un esempio da seguire per perseguire un minimo di decoro urbano che indubbiamente manca in città.

Purtroppo, talvolta, le istituzioni sono miopi rispetto alle esigenze di un territorio che va tutelato e “coccolato” nel rispetto dell’ambiente e dei cittadini.