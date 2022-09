Reggio Calabria, la Madonna della Consolazione rientra al Duomo dopo la processione: la FOTOGALLERY completa

13 Settembre 2022 21:02

Reggio Calabria, il Quadro della Madonna della Consolazione è rientrato nel Duomo con la classica corsa nella piazza

E’ rientrata al Duomo di Reggio Calabria la Sacra Effige della Madonna della Consolazione, santa patrona della città, trainata dai portatori con la solita corsa nella piazza antistante la Cattedrale che quest’anno si è verificata in ritardo, pochi minuti prima delle 21:00, dopo una lunga processione molto più sentita e partecipata del solito nelle vie del centro storico, come a voler “recuperare” i due appuntamenti mancati nel 2020 e nel 2021 per le controverse norme adottate per la pandemia (che in queste settimane provoca più contagi e vittime di allora).

La processione è stata particolarmente intensa, vissuta e partecipata come non si vedeva da qualche decennio. Diverse decine le migliaia di persone provenienti in città da tutto il circondario e anche dalle altre province calabresi, con molti fedeli che hanno voluto cogliere l’occasione per ringraziare e salutare la santa protettrice di Reggio Calabria, rinnovando non soltanto la propria devozione ma anche un antichissimo rituale che è identità e costume dell’intera Regione.