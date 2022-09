Reggio Calabria, il comandante della Polizia Municipale: “è stata un’estate difficile, adesso massima attenzione per la festa”

3 Settembre 2022 12:51

Reggio Calabria, il comandante della Polizia Municipale Salvatore Zucco da il punto della situazione su un’estate complicata e annuncia un massiccio e imponente servizio di ordine pubblico per la Festa in programma nei prossimi giorni

“Questa è stata la prima estate vissuta a pieno dopo due anni di restrizioni per la pandemia del Covid. Questo ha comportato un aumento del traffico veicolare e dell’afflusso in città di turisti e forestieri. Con le nostre forze abbiamo affrontato in modo accettabile questo fenomeno con servizi specifici anti alcol e anti droga, cercando di limitare i danni. Purtroppo abbiamo verificato un aumento anche degli incidenti stradali“: con queste parole il Comandante della Polizia Municipale di Reggio Calabria, Salvatore Zucco, fa un sommario resoconto di quella che è stata un’estate difficile per la gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza in città, con numerosi incidenti e tante operazioni che hanno rilevato una massiccia infrazione delle regole della strada, mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini come più volte ampiamente documentato su StrettoWeb.

Adesso arriva Festa di Madonna: “è un banco di prova straordinario per tutte le articolazioni dell’ente: è una macchina organizzativa imponente. L’organizzazione della polizia locale sarà messa a dura prova, ma noi siamo pronti per garantire il massimo impegno ed efficacia“. L’intervista completa: