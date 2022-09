Reggio Calabria: la Polizia di Stato festeggia al Duomo il suo Patrono, San Michele Arcangelo | FOTO E VIDEO

29 Settembre 2022 13:08

Reggio Calabria, la celebrazione di San Michele Arcangelo si è svolta questa mattina al Duomo

Si è svolta questa mattina presso il Duomo di Reggio Calabria alle ore 11:00, la celebrazione di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato dal 29 settembre 1949, divenuto protettore dei poliziotti per la lotta che gli agenti combattono quotidianamente, come impegno professionale, al servizio dei cittadini. La messa è stata officiata dal Vicario Generale della Diocesi di Reggio Calabria-Bova Don Pasqualino Catanese.

La celebrazione in suo onore si è svolta alla presenza del Sig. Questore della Provincia di Reggio Calabria, dr. Bruno Megale, dei vertici delle Forze dell’Ordine e dei rappresentanti della Magistratura e delle Istituzioni territoriali. Alla messa ha preso parte una rappresentanza di poliziotti in servizio presso la Questura, le Specialità e i Reparti della Polizia di Stato della provincia di Reggio Calabria.

Alla funzione religiosa hanno partecipato le autorità civili e militari e gli esponenti di diverse associazioni.

Contestualmente, in occasione del “Family Day”, sono stati allestiti in Piazza Duomo numerosi stand a cura delle Specialità della Polizia di Stato e dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico. Tra i mezzi della Polizia di Stato esposti, invece, protagonista è stata la nuova autovettura Alfa Romeo Giulia, che sarà utilizzata per le attività di controllo del territorio.

Presenti in piazza anche l’Associazione della Polizia di Stato DonatoriNati e l’Avis con un’autoemoteca per effettuare una raccolta straordinaria di sangue e consentire ai poliziotti ed ai cittadini di manifestare la loro solidarietà.

Al termine della celebrazione, il Questore Megale ha ringraziato le donne e gli uomini della Polizia di Stato per il quotidiano impegno profuso al servizio delle Istituzioni democratiche e della collettività.

Il sindaco facente funzione della Città Matropolitana ha preso parte quest’oggi alla celebrazione eucaristica tenuta presso la Cattedrale di Reggio Calabria

“Un ringraziamento a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato, a quanti quotidianamente rischiano la vita e lavorano per la nostra sicurezza, operando in un territorio difficile come il nostro, una frontiera della lotta alla criminalità organizzata, conseguendo importanti risultati sul piano della ripristino della legalità e del rispetto delle regole di convivenza civile”. E’ quanto afferma il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace a margine della celebrazione eucaristica in occasione della festa di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato, tenutasi quest’oggi presso la Cattedrale di Reggio Calabria.

“In questa giornata cosi significativa – ha aggiunto Versace – il nostro pensiero è rivolto in particolare alle famiglie degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, ai bambini, alle mogli, ai mariti, alle madri e ai padri, che stanno vicino agli agenti di Polizia, conoscendo perfettamente i rischi ai quali vanno incontro operando nel contesto della sicurezza. A tutti loro vogliamo dire grazie, per la preziosa opera di servizio che prestano quotidianamente per la nostra comunità. Sappiamo perfettamente che quello della Polizia non è solo un mestiere, ma una vera e propria vocazione. Ed in questo senso la comunità deve essere grata a chi ha deciso di dedicare la propria vita al servizio della sicurezza degli altri”.