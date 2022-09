Reggio Calabria, perdita idrica in contrada Morloquio. Un cittadino: “da giugno in strada abbiamo un ruscello”

28 Settembre 2022 16:53

Perdita idrica in contrada Morloquio: dal mese di giugno i cittadini aspettano la soluzione a un problema divenuto ormai… un ruscello

Abitare vicino a un corso d’acqua potrebbe essere un’esperienza piacevole, ma non lo è di certo per i cittadini di contrada Morloquio. Il motivo è presto detto: non si tratta di una meraviglia naturale che scorre vicino le case, ma di una perdita idrica che ha creato un vero e proprio ruscello in mezzo alla strada. Un disagio segnalato dal mese di giugno, ma che ancora non ha trovato alcuna soluzione.

Un cittadino, indignato per la situazione presente, ha scritto alla redazione di StrettoWeb per segnalare il problema: “abito in contrada Morloquio, è da giugno che aspettiamo il comune per aggiustare un guasto idrico che ormai, da quant’è che perde, è diventato un ruscello con tanti stagni! Pensate che ormai la strada non ha più asfalto“.