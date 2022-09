Reggio Calabria, dal PD: “quelli di Scopelliti anni terribili”. Ma arriva la risposta: “gli ultimi 8 cosa sono stati?”

15 Settembre 2022 17:25

Dal PD frecciate alla Destra reggina e agli anni di Amministrazione Scopelliti, ma la risposta immediata non si è fatta attendere: “non so se sono stati più ‘terribili’ gli anni di Scopelliti o gli ultimi otto di amministrazione comunale, per rendersene conto basta guardare in che posizione era Reggio nella classifica di qualità della vita e dove si trova adesso”

Destra e Sinistra come il gatto e il topo. Un classico di sempre e per sempre, ancor più acuito in tempi di campagna elettorale. Tra esattamente 10 giorni si vota e anche a Reggio Calabria è un continuo via-vai di dichiarazioni, comunicati, visite in città. Domani sullo Stretto arriva Giuseppe Conte, mentre sabato è il turno di Letta, Speranza e Bersani. Nel frattempo, però, a far discutere è l’uscita di Valeria Bonforte, segretaria del PD reggino, che ha definito “anni terribili” quelli di Giuseppe Scopelliti alla guida della città.

Non si è fatta attendere la risposta dall’altro fronte, quello del Centro Destra, per bocca Antonino Pratticò, del Direttivo Comunale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria: “Ci saremmo augurati – scrive – che questa campagna elettorale, di per sé atipica visto il periodo in cui si svolge, avesse potuto avere almeno dei contenuti degni della vera politica, in cui ci si potesse confrontare sui temi importanti, sia a livello locale che nazionale, sulle grandi questioni che riguardano in particolare il Meridione d’Italia, come le infrastrutture, l’occupazione, in particolare per i giovani, il caro energia etc”.

“Invece, con grande rammarico – evidenzia – constatiamo che dal Partito democratico arrivano soltanto accuse, il più delle volte prive di un significato politico. Infatti, se a livello nazionale il partito di Enrico Letta continuamente accusa il centrodestra e in particolare Giorgia Meloni di essere una destra reazionaria e pericolosa, ancora troppo legata a certe logiche del passato, i suoi esponenti reggini cercano di fare dimenticare le loro malefatte degli ultimi anni riportando agli onori delle cronache gli anni dell’amministrazione Scopelliti, definendoli come ‘anni terribili’ per la città. Adesso, non vorrei stare qui a disquisire se sono stati più ‘terribili’ gli anni di Scopelliti o gli ultimi otto di amministrazione comunale, per rendersene conto basta guardare in che posizione era Reggio nella classifica di qualità della vita e dove si trova adesso, ma questo dimostra la pochezza di contenuti dell’attuale centrosinistra, i quali, consapevoli di un’imminente e cocente sconfitta, presi dal nervosismo, vanno a riaprire un capitolo ormai chiuso della città, tirando in ballo persone che ormai non svolgono più attività politica e vorrebbero vivere nella propria tranquillità familiare. Un partito che da otto anni è alla guida di due importanti enti locali avrebbe dovuto dimostrare i risultati ottenuti, invece cerca di rievocare il passato che fu”, conclude.