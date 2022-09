Reggio Calabria, ci siamo: via al pagamento per scrutatori, presidenti e segretari dei seggi Referendum

27 Settembre 2022 15:32

La nota dell’Assessore alle Finanze, Irene Calabrò, e le precisazioni sulle modalità per ricevere l’accredito rivolte a coloro che non hanno IBAN

Buone notizie a Reggio Calabria per coloro che hanno svolto il ruolo di presidente, scrutatore e segretario per il Referendum dello scorso giugno. Proprio in queste ore sono in corso i pagamenti, lo ha reso noto attraverso una nota il Comune di Reggio Calabria: “si comunica che sono in pagamento i compensi per i componenti di sezione elettorale relativi alle consultazioni referendarie 2022”.

“Coloro che hanno comunicato IBAN avranno accredito diretto; per il pagamento per cassa, invece, i beneficiari potranno recarsi presso la Tesoreria comunale Istituto Intesa San Paolo piazzale CE.DIR. rispettando gli orari di apertura dello sportello”, conclude la nota dell’Assessore alle Finanze, Irene Calabrò.